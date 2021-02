Germania-Russia: ambasciatore Nechayev, stop a Nord Stream 2 favorirebbe protezionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un arresto dei lavori del gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamente tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, “minerebbe la fiducia degli investitori nella validità dei contratti” e avrebbe “conseguenze negative”. Verrebbe, infatti, accresciuto “il desiderio di adottare più frequentemente misure protezionistiche e di natura politica”. È quanto afferma l'ambasciatore di Russia a Berlino, Sergej Nechayev, in un contributo per il quotidiano “Berliner Zeitung”. In questo modo, il diplomatico interviene nel dibattito sul Nord Stream 2 in corso in Germania, dove diverse voci chiedono che i lavori per l'infrastruttura vengano fermati a seguito degli ultimi sviluppi del caso Navalnyj. Al riguardo, l'ambasciatore Nechayev afferma che il Nord Stream 2 è “un progetto multilaterale, puramente economico”, che ha ottenuto “tutti i permessi necessari”. Inoltre, il gasdotto “risponde agli interessi dei consumatori di gas europei, rafforza la sicurezza energetica della Germania nella transizione” verso le energie pulite e “promuove gli obiettivi di protezione del clima”. (segue) (Geb)