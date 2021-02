Usa-Myanmar: Casa Bianca, valutiamo sanzioni dopo colpo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta valutando l'imposizione di sanzioni contro il Myanmar, dopo che un colpo di Stato nel Paese ha deposto le forze politiche democraticamente elette. Lo ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Ieri, 2 febbraio, il dipartimento di Stato Usa ha definito la detenzione di Aung San Suu Kyi e del presidente Win Myint da parte dei militari del Myanmar “un colpo di Stato”. L’attribuzione di questa categoria implicherà la riduzione dell'assistenza economica degli Stati Uniti al governo del Myanmar, sebbene tale aiuto sia già oggi molto limitato. Gli aiuti umanitari, indirizzati a Ong attive sul campo, continueranno ad affluire verso il Paese asiatico. La notte del primo febbraio i vertici militari del Myanmar hanno preso il potere arrestando la consigliera Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e i vertici della Lega nazionale per la democrazia (Nld). Il colpo di Stato non ha colto di sorpresa gli osservatori più attenti: a poche ore dalla sessione inaugurale del Parlamento emerso dalle elezioni legislative del novembre del 2020, la tensione nel Paese asiatico era stata infiammata dalle dichiarazioni di due generali che avevano aleggiato lo spettro del golpe e dell’abolizione della Costituzione in vigore dal 2008, così come dall’inquietante incremento della presenza di veicoli militari blindati per le strade di Yangon. Fatti che venerdì 29 gennaio avevano portato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a esprimere “grande preoccupazione” per gli sviluppi politici in Myanmar. I militari contestano i risultati del voto dello scorso novembre, a loro dire macchiato da brogli ai danni della forza politica da essi appoggiata, il Partito dell’unione per la solidarietà e lo sviluppo (Usdp), che a fronte della larga vittoria dell’Nld di Aung San Suu Kyi si era visto accordare solo il cinque per cento dei seggi della nuova assemblea legislativa. Accuse che tuttavia la Commissione elettorale dell’unione (Uec) ha bollato come pretestuose, confermando i risultati e dando luce verde alla prima riunione del Parlamento. (Nys)