Uruguay: Covid, governo obbliga firma liberatoria per accesso a vaccino

- Il governo dell'Uruguay ha stabilito che per ricevere il vaccino contro il Covid-19 bisognerà firmare una liberatoria. La decisione dell'esecutivo, segnala il quotidiano "El Pais", è stata notificata ieri ai membri della commissione scientifica che assessora il ministero della Salute Pubblica (Msp) in relazione alla paideia. La novità, riferisce tuttavia "El Pais", avrebbe colto di sorpresa i medici e gli scienziati che la compongono, poiché "più di sei mesi fa" avevano suggerito di non richiedere nessun consenso come condizione all'applicazione del vaccino. I tecnici e scientifici della commissione non sono contrari alla liberatoria per sé - anzi, dicono che è una garanzia per l'utente e lo Stato, ancora di più nei vaccini approvati una situazione di emergenza-, ma ritengono che far firmare il modulo potrebbe scoraggiare l'adesione alla vaccinazione, soprattutto tra la popolazione più dubbiosa. (segue) (Abu)