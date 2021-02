Uruguay: Covid, governo obbliga firma liberatoria per accesso a vaccino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 42.128 casi di contagio e 444 morti, l'Uruguay continua ad ogni modo ad essere uno dei paesi in cui la pandemia risulta essere più sotto controllo. Il governo dell'Uruguay ha deciso di riaprire parzialmente le sue frontiere a partire dal 1 febbraio dopo la chiusura totale che era stata decretata a partire dal 20 dicembre fino al 6 gennaio dapprima e poi prorogata fino a tutto il 31 gennaio. La decisione, afferma il governo, viene presa considerando che, grazie alle misure adottate in precedenza, non si è raggiunto il picco di casi critici che si temeva. La riapertura parziale delle frontiere consente di nuovo l'ingresso nel paese agli stessi cittadini uruguaiani e agli stranieri residenti, oltre a diverse eccezioni previste come in caso di svolgimento di attività lavorative o per attività sportive. Rimarranno in vigore invece le misure di prevenzione interne come il divieto di assembramenti, la chiusura di bar e ristoranti entro le 24, lo svolgimento di spettacoli con pubblico ridotto e l'obbligo dello smart-working per l'amministrazione pubblica. (segue) (Abu)