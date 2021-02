Uruguay: Covid, governo obbliga firma liberatoria per accesso a vaccino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le trattative per l'approvvigionamento di vaccini anti-covid, oltre agli accordi con Pfizer e Sinovac, sempre Lacalle Pou ha affermato che sono avanzate le trattative anche con altri laboratori ribadendo che i criteri seguiti sono quelli "dell'efficacia, disponibilità e tempo di arrivo dei vaccini". "La priorità è avere il maggior numero di dosi di vaccini provati che possono essere forniti il prima possibile", ha detto. Montevideo ha recentemente ottenuto l'impegno della Cina per una rapida consegna di 1,750 milioni di dosi del vaccino SinoVac. "Tenuto conto dell'accordo firmato tra la Presidenza della Repubblica e il laboratorio cinese SinoVac, per la fornitura di 1.750.000 dosi all'Uruguay, è stata evidenziata l'importanza di mettere a punto il coordinamento di tutti gli aspetti logistici e burocratici in modo da rispettare il programma di consegna ambizioso che presuppone l'arrivo dei vaccini CoronaVac, in un lasso di tempo eccezionale", afferma una recente nota ufficiale su questo punto. (Abu)