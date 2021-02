Omicidio Cerciello Rega: carabiniere testimone, 10 o 12 arresti grazie a informatore Pompei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Italo Pompei lo conosco, mi faceva confidenze in merito a spaccio di stupefacenti nella zona di Trastevere". Lo ha detto l'appuntato dei carabinieri Fabrizio Paciella in servizio presso la stazione carabinieri di Trastevere sentito come testimone della difesa nel processo in corte d'assise a Roma per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega ucciso in servizio nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019. Imputati nel processo sono i due giovani americani Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder. Pompei è comparso nel processo perché è stato lo spacciatore che quella notte, in piazza Mastai a Roma, ha venduto una "dose" di aspirina ai due statunitensi facendola passare per cocaina. Pompei "mi dava notizie ma non so come facesse ad averle - ha detto anche Paciella -. Non so se spacciava. Quando mi chiamava o messaggiava ci vedevamo in luoghi nascosti per non farci vedere da altri". Un rapporto stretto tra i due tanto che la procura ha ricostruito 2.045 contatti telefonici in due anni, e che secondo Paciella hanno consentito "una decina, o forse 12 arresti". I rapporti si "sono interrotti - ha detto il teste - dopo la morte di Cerciello Rega perché è venuto meno il rapporto di fiducia". (Rer)