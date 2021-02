Cipro: colloquio ministri Esteri Turchia e Regno Unito, focus su situazione nell’isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo del Regno Unito, Dominic Raab, durante la quale le parti hanno affrontato la questione di Cipro. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, citando fonti diplomatiche. Secondo la fonte, oltre a Cipro i due ministri hanno discusso anche delle relazioni bilaterali fra Londra e Ankara. Mentre il capo della diplomazia turca è stato nei giorni scorsi in visita nell’isola, dove ha incontrato il presidente dell’autoproclamata repubblica turca di Cipro del Nord, Ersin Tatar, il ministro britannico Raab dovrebbe recarvisi domani in visita ufficiale, in vista della conferenza informale voluta dalle Nazioni Unite per l'inizio di marzo allo scopo di rilanciare i negoziati sulla questione cipriota. Nell'agenda del ministro britannico, per la prima volta in visita nell'isola del Mediterraneo orientale, ci sono una serie di incontri: con il presidente Nikos Anastasiades, con il ministro degli Esteri Nikos Christodoulides e con il leader turco cipriota Ersin Tatar. (Tua)