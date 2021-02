Regno Unito: premier Johnson, 10 milioni di vaccinati ma numero casi ancora troppo alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha fatto il punto sulla situazione della pandemia nel Regno Unito, confermando il ragguardevole risultato di oltre 10 milioni di persone che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid nel Paese. Il premier ha sottolineato inoltre come il dato includa almeno il 90 per cento degli over-75 e quasi tutti i residenti in Inghilterra. Nonostante la riduzione del numero delle infezioni da Covid-19 nel Paese, infatti, il primo ministro ha fatto presente come il numero dei casi sia ancora "alto in maniera preoccupante", ricordando come oltre 32 mila persone sono risultate positive alla malattia e 1.322 sono morte nelle ultime 24 ore. Il principale consigliere scientifico del governo, Chris Whitty, presente alla conferenza stampa, ha inoltre illustrato come il picco dell'ondata "sembra essere ormai passato", ma ha sottolineato come questo non debba spingere la popolazione a prendere le restrizioni alla leggera, dato che un "considerevole numero di persone" risulta ancora essere ricoverato in ospedale e nuovi ricoveri avvengono ogni giorno.(Rel)