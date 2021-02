Nato: Volpi (Copasir), bene proroga trattato New Start per crescita stabilità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Copasir, Raffale Volpi, deputato della Lega, afferma di vedere "con favore la proroga del trattato per il New Start, apprezzando il sostegno della Nato che amplia i suoi orizzonti sempre più di dimensione politica finalizzati ad una crescita della stabilità internazionale. Trovo utile ora più che mai - spiega in una nota - il superamento del 'pensiero timido', scegliere cioè di passare ad una proattività oltre che strategica anche politica dove il nostro Paese ha il dovere di essere protagonista insieme ad un’Europa che deve convincersi di un suo profilo di attore globale". Per Volpi "giova ricordare che le alleanze oltre che roccaforti delle comuni basi valoriali sono complessi ed utili strumenti diplomatici ed economici, sposando scelte di proiezione deterrente e opportunità di crescita comune. Temi questi - conclude Volpi - che devono essere assolutamente presenti nell’agenda politica di un paese geopoliticamente centrale come l'Italia".(Com)