Russia: ministero Esteri, diplomatici stranieri ammessi eccezionalmente a seguire processo Navalnyj

- La Russia ha permesso la presenza di diplomatici stranieri al processo contro l'attivista Aleksej Navalnyj, in contrasto con la prassi consolidata nei confronti dei propri rappresentanti all'estero. È il commento della portavoce del ministero degli Esteri della Russia Maria Zakharova, in relazione alla presenza di rappresentanti di una serie di ambasciate all'udienza tenuta il 2 febbraio al tribunale di Mosca. "Abbiamo attirato l'attenzione sul crescente interesse da parte dei diplomatici stranieri per il processo contro Aleksej Navalnyj", ha dichiarato Zakharova. Secondo l'ufficio stampa del Tribunale Simonovskij, all'incontro hanno partecipato rappresentanti di missioni diplomatiche di 14 Stati. "L'incontro è stato aperto, la parte russa non ha interferito con la loro presenza", ha dichiarato la portavoce del ministero russo. (segue) (Rum)