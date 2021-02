Russia: ministero Esteri, diplomatici stranieri ammessi eccezionalmente a seguire processo Navalnyj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorremmo sottolineare che la pratica delle forze dell'ordine in Russia per quanto riguarda l'ammissione di diplomatici stranieri alle sessioni giudiziarie è in netto contrasto con ciò che i dipendenti delle nostre ambasciate devono affrontare quando dichiarano la loro intenzione di assistere a procedimenti giudiziari, per giunta, concernenti cittadini russi", ha aggiunto la portavoce, elencando alcuni casi noti. "Ci aspettiamo dai nostri colleghi un'analoga apertura, rispetto per i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini russi. Ricordiamo anche l'obbligo di non interferire negli affari interni dello Stato ospitante, come sancito dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961", ha concluso. (Rum)