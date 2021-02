Governo: Brunetta (FI), Draghi persona giusta, mi auguro tutto centrodestra voti a favore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, deputato di Forza Italia e responsabile economico del movimento azzurro, ha osservato che "le persone migliori servono ad affrontare i momenti peggiori e più complicati, certamente non per l'ordinaria amministrazione. Fece bene Berlusconi - ha continuato il parlamentare - ad insistere per avere Draghi come successore di Trichet alla presidenza della Bce, fu una scelta straordinaria che cambiò la storia dell'euro e della Ue e poi a volere Visco a Bankitalia. Un pacchetto di qualità di cui ci onoriamo. Il presidente Mattarella ieri è stato molto preciso sul calendario e sulle ragioni per le quali non era possibile andare a votare prima del semestre bianco: G20, uscita dalla pandemia e dalla crisi economica. Ha dato elementi puntuali, per i quali occorreva dare un mandato ad un esponente di alto livello". L'esponente di FI ha, poi, proseguito: "Draghi ha detto cose importanti sul Parlamento, sulle forze politiche e sociali. Prendendo sia le parole di Mattarella che quelle di Draghi, unite al Draghi-pensiero recente ('Financial Times' del 26 marzo 2020, dove impiantava un ragionamento, anche teorico, su come affrontare la pandemia e intervento al meeting di Rimini, il 18 agosto scorso), ritengo che quest'ultimo sia la persona giusta, al momento giusto, con la credibilità giusta". (segue) (Rin)