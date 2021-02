Governo: Brunetta (FI), Draghi persona giusta, mi auguro tutto centrodestra voti a favore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo a "Skytg24 Economia", Brunetta ha aggiunto: "Dentro Forza Italia si sta discutendo. Ho chiesto a Berlusconi e Tajani, e alle capogruppo Gelmini e Bernini, di convocare tutti gli organi di partito per discutere in maniera tranquilla, trasparente e responsabile la nostra posizione, del partito e dei gruppi parlamentari, prima dell'inizio delle consultazioni. Mi auguro che Lega e Fratelli d'Italia convergano sulla nostra posizione (che so essere favorevole a Draghi). Quando noi appoggiammo il governo Monti, la Lega rimase all'opposizione; quando Salvini fece il governo con il Movimento cinque stelle, noi siamo andati all'opposizione. Credo - ha concluso il deputato - sia un momento decisivo per salvare il Paese. Per questo, auspico che tutto il centrodestra voti a favore di Draghi". (Rin)