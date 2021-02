Governo: Meloni, continuerò a lavorare perché si voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha detto di non condividere "la scelta del presidente della Repubblica di aver escluso il voto". "Mi pare anche, francamente, che alcune motivazioni che il presidente Mattarella ha addotto fossero forzate. Ad esempio non mi ha convinto sulla questione dei tempi, visto che 60 giorni e più sono già trascorsi dalla crisi innescata da Renzi agli inizi di dicembre". Meloni lo ha detto nel corso della registrazione di "Restart" in onda stasera su Rai2. "Io non ho nulla contro Mario Draghi ma è una scelta che non mi sento di avallare. Continuerò a fare quel che posso per lavorare ad uno scenario che porti l'Italia al voto", ha spiegato. "L'Italia non è una democrazia di serie B, il popolo ha diritto di scegliere e di farlo soprattutto nei momenti di difficoltà", ha concluso Meloni.(Rin)