Regno Unito: applauso corale per la morte del centenario Tom Moore, eroe della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini del Regno Unito hanno reso omaggio con un lungo applauso in ogni parte del Paese al capitano in pensione Tom Moore, deceduto ieri all'età di 100 anni a causa del Covid-19. L'applauso ha avuto luogo alle 18 ora locale (le 19 italiane). Il militare in pensione si era fatto conoscere per una singolare iniziativa, quella di aver fatto 100 giri della propria abitazione prima del compimento del 100 esimo compleanno, allo scopo di ottenere donazioni da destinare in beneficienza all'Nhs (il sistema sanitario britannico) per la lotta alla pandemia. La campagna aveva raggiunto la cifra record di 33 milioni di sterline (oltre 37 milioni di euro), e a luglio Moore era per questo motivo stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II. L'idea dell'applauso "nazionale" come tributo è stata lanciata dal primo ministro Boris Johnson, il quale durante una conferenza stampa questo pomeriggio ha affermato di credere che "Tom Moore ha ottenuto di più nel suo centesimo anno di età di quanto abbia mai ottenuto un centenario nella sua intera vita nella storia di questo Paese". (Rel)