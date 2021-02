Usa: Biden, nessun rancore verso ex presidente Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non nutre alcun rancore verso l’ex inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, dal momento che “non ne vale la pena”. Lo ha assicurato lo stesso Biden, in un'intervista rilasciata alla rivista “People”, la prima da presidente accanto alla first lady Jill Biden. Durante la conversazione, che verrà pubblicata nel numero cartaceo di “People” venerdì 5 febbraio, Biden ha espresso la speranza che il Paese possa “tornare alla normalità" entro questo periodo del prossimo anno, con particolare riferimento alla pandemia di Covid-19. "Sarà difficile, perché si prevedono ancora 100-150 mila decessi, a meno che non prendiamo precauzioni", ha detto il capo di Stato. Biden e la first lady Jill Biden appaiono sulla copertina della rivista per quella che viene annunciata come la loro prima intervista congiunta dalla Casa Bianca. Tra le altre cose, discutono del loro matrimonio e di com'è vivere nella residenza ufficiale del presidente.(Nys)