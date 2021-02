Energia: Iraq si impegna a compensare produzione petrolifera in eccesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq ha ribadito il suo impegno ad aderire alla piena conformità dell’accordo Opec+ per il taglio della produzione petrolifera e a compensare la produzione in eccesso in conformità con le decisioni prese alle riunioni ministeriali Opec e non Opec il 4 e 5 gennaio 2021. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec). L'Iraq, si legge nella nota, rimane deciso a contribuire al raggiungimento degli obiettivi fondamentali della Dichiarazione di cooperazione di riequilibrio del mercato petrolifero. (Res)