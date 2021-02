Legge elettorale: Meloni, proporzionale? Non lo voto, è provvedimento salva inciucio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, non è favorevole ad un sistema elettorale proporzionale. "No, io il proporzionale non lo voto. È una legge salva inciucio fatta scientificamente per impedire agli italiani di dire da chi vogliono farsi governare", ha detto nel corso della registrazione di "Restart" in onda stasera su Rai2. "Il centro destra è sempre stato favorevole al maggioritario. Quindi se decidessero di sostenere Draghi magari mi darebbero una mano a portare a casa il maggioritario", ha sottolineato Meloni.(Rin)