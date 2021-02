Iran-Iraq: Rohani, Baghdad svolge ruolo centrale nella sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq svolge un ruolo centrale nelle relazioni politiche e di sicurezza mediorientali. Lo ha detto il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, nel corso di un incontro con il ministro degli Esteri iracheno Fuad Hussein, oggi in visita a Teheran. “Riguardo al potenziale economico”, ha detto Rohani, “l’Iran e l’Iraq possono avere economia complementari, e il volume degli scambi dovrebbe raggiungere i 20 miliardi di dollari all’anno”. In riferimento alla commissione mista fra i due Paesi, Rohani ha sottolineato che “seguendo e attuando gli accordi della commissione, possono essere fatti passi importanti nello sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi”. In riferimento al progetto della ferrovia tra Bassora e Shalamcheh, Rohani ha affermato che il progetto “è completamente economico e commerciale, e diversifica le vie di comunicazione tra Iraq e Iran”. Il presidente iraniano ha inoltre sottolineato che Teheran il sostegno a stabilità, sicurezza, indipendenza e integrità territoriale del vicino iracheno è una priorità speciale, come anche la promozione del suo stato regionale e internazionale, aggiungendo che “la cooperazione fra i due Paesi durante l’invasione dello Stato islamico è un grande esempio del rafforzamento delle relazioni bilaterali per salvare la regione dal terrorismo jihadista”. (segue) (Res)