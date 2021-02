Iran-Iraq: Rohani, Baghdad svolge ruolo centrale nella sicurezza regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaffermando che Teheran è contraria a ogni interferenza esterna negli affari interni dell’Iraq, Rohani ha aggiunto che “il codardo assassinio del generale Qasem Soleimani, (comandante della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica) e di Abu Mahdi al Muhandis (vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare sciite irachene) è stato un esempio del più vergognoso intervento straniero negli affari interni dell’Iraq, condotto sotto forma di operazioni di terrorismo di Stato”. Rohani ha espresso l’auspicio che la nuova amministrazione Usa di Joe Biden ponga fine alla sua presenza nella regione, che è stata “dannosa per la sicurezza” dell’area. Da parte sua, Hussein ha descritto la passata visita di Rohani in Iraq come “storica e indimenticabile”, ricordando che “secondo i vari accordi raggiunti dai funzionari dei due Paesi, sono in corso interazioni e relazioni in vari campi economici e commerciali, e l’Iraq cerca di espandere e sviluppare appieno le relazioni con l’Iran”. “Il popolo e il governo iracheno sono sempre grati all’Iran per il suo sostegno nella lotta contro il terrorismo in Iraq, specialmente lo Stato islamico (Is), e non lo dimenticheremo”. (Res)