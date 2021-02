Governo: Meloni, su Draghi rottura centrodestra? Spero di no, ho lottato per unità, ma non mi snaturo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'ipotesi che sull'appoggio al governo di Mario Draghi si consumi una rottura nel centrodestra, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha detto di sperare di no. "Chi conosce il percorso di Fratelli d'Italia sa che in questi anni abbiamo lottato più degli altri per la compattezza della coalizione, anche quando lo pagavamo sul piano dei consensi. L'unità del centrodestra è un valore e farò del mio meglio per perseguirlo, ma certo non snaturare me stessa", ha chiarito nel corso della registrazione di "Restart" in onda stasera su Rai2. "Se il governo Draghi nascesse - ha continuato Meloni - avrebbe gli stessi problemi dei governi precedenti: una platea di partiti che lo sostiene troppo eterogenea per fare cose chiare. Mi chiedo: se si mettono insieme nello stesso governo Pd e Lega, esattamente, qual è la politica migratoria che facciamo? Difendiamo i confini o facciamo entrare tutti come vuole il Pd? Qualcuno mi deve rispondere, perché poi i provvedimenti di un qualunque governo passano per il Parlamento", ha aggiunto. E ancora, "ho fatto una proposta per la compattezza del centrodestra: possiamo trovarci insieme sull'astensione, in una posizione intermedia, è il massimo dove posso arrivare. Se poi gli altri preferiscono fare altre scelte non sarà colpa mia", ha avvertito Meloni.(Rin)