Governo: fonti Chigi, notizie su colloquio Conte-Draghi totalmente inventate

- Fonti di palazzo Chigi segnalano che "le notizie che stanno trapelando in queste ore sul colloquio tra Giuseppe Conte e Mario Draghi sono totalmente inventate. In particolare, è destituita di fondamento l’indiscrezione secondo cui nel corso dell’incontro si sarebbe parlato di incarichi di governo per il presidente Conte. Ancora una volta - concludono le stesse fonti - si torna a ribadire che in questa fase tutti i virgolettati e retroscena attribuiti a Giuseppe Conte sono destituiti di fondamento". (Rin)