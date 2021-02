Omicidio Cerciello Rega: i dubbi del giudice, da Natale Hjorth troppi "non mi sono accorto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si sarebbe accorto" che l'amico Finnegan Lee Elder aveva ucciso una persona se non nel pomeriggio del 26 luglio, durante l'interrogatorio del pubblico ministero. Lo ha sostenuto per oltre sette ore di esame Gabriel Natale Hjorth nel corso dell'udienza odierna in corte d'assise a Roma nel processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri di Mario Cerciello Rega. Al termine della lunga udienza il giudice a latere Elvira Tamburelli ha manifestato tutti i suoi dubbi su come sia stato possibile che "rientrando dopo l'accoltellamento" Natale Hjorth "non si sia accorto, neanche nell'ascensore dell'albergo, del coltello insanguinato e delle macchie di sangue sui vesti di Finnegan Lee Elder; che non si sia informato su cosa Lee Elder avesse fatto al suo aggressore. E se lo avesse ritenuto un fatto da poco - ha chiesto il giudice - allora perché la necessità di trovare un nascondiglio per il coltello?". Domande a cui l'imputato ha risposto in maniera confusa. (Rer)