Usa-Russia: Farnesina accoglie con soddisfazione rinnovo trattato New Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia accoglie con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa per l’estensione del Trattato New Start, strumento fondamentale dell’attuale regime di controllo degli armamenti, e sostiene il dialogo tra le due maggiori potenze nucleari per ulteriori progressi in tale ambito. Lo riferisce in una nota la Farnesina, aggiungendo che per l'Italia continua il nostro impegno per preservare e rafforzare l’architettura internazionale del disarmo, del controllo armamenti e della non proliferazione. (Com)