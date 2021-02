© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore alle politiche per il lavoro Cristina Tajani partecipa alla conferenza stampa digitale di presentazione di Milano Fashion Week Women's Collection, in programma dal 23 febbraio al primo marzo.Evento in streaming https://www.comune.milano.it/web/incomune-webtvradio (ore 11.30)REGIONEPresentazione di "Regala un’ora di prevenzione”. All'evento partecipano Emanuele Monti, Presidente Commissione Sanità e Politiche sociali del Consiglio regionale della Lombardia; Marco Alloisio, Presidente LILT Milano Monza Brianza e membro Consiglio direttivo nazionale LILT; Silvia Villa, Coordinatore LILT Lombardia; Alessandro Scarabelli, Direttore generale Assolombarda; Elena Panzera, Presidente regionale AIDP Lombardia (Associazione Italiana Direzione del Personale).Evento in streaming http://www.consiglio.regione.lombardia.it/ (ore 11)VARIEDonazione di 4 motociclette Turismo Veloce Lusso SCS da parte di MV Agusta al reparto motociclisti “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano. Presenti il Questore Giuseppe Petronzi, il Ceo di MV Agusta Motor S.p.A. Timur Sardarov e il pilota Simone Corsi, in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Oro, insieme alla sua MV Agusta F2 del Forward Racing Team con la livrea della Polizia di Statovia Fatebenefratelli 11 (ore 12)Webinar "La conciliazione famiglia-lavoro ai tempi dell'emergenza sanitaria: intrecci possibili o impossibili?" dove viene illustrata un'anteprima dell'indagine "Conciliare lavoro e relazioni ai tempi del Covid-19", a cura del Centro di Ateneo studi e ricerche sulla famiglia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.Evento in streaming (dalle ore 17 alle 18.30)Unione Artigiani Milano e Monza-Brianza con Cna Milano e Acai, insieme a Cresme, presentano le loro proposte per il futuroEvento in streaming sulla pagina Facebook degli organizzatori (ore 18) (Rem)