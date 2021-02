Roma: Acea Ato 2, manutenzione rete idrica nel III Municipio, interruzioni sabato in alcune strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica in una nota che per consentire interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e improcrastinabili, volti a migliorare l’efficienza del servizio, il flusso idrico in alcune vie del III Municipio del Comune di Roma sarà sospeso dalle 8 di sabato 6 febbraio alle 3 di domenica 7 febbraio. Si verificheranno mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione alle utenze nelle seguenti strade: via delle Lucarie, vicolo delle Lucarie, via dello Scalo di Settebagni, via Sant’Antonio di Padova, via Terranuova Bracciolini, via Barberino Val D'Elsa, via Capoliveri, via Miolata, via della Maremma, via dell'Inviolatella Salaria. Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe. Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in alcuni punti del territorio per tutta la durata del tempo previsto per i lavori. Le autobotti saranno disponibili in: via dello Scalo di Settebagni 49; via delle Lucarie, angolo Via Sant’Antonio di Padova; via delle Lucarie 108b; via Miolata, angolo via delle Lucarie; via Capoliveri 81. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periododella sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. (Com)