- “Oggi è una giornata bella e importante: un grande abbraccio al segretario regionale Bruno Astorre nel giorno in cui il tribunale di Velletri ha fatto piena luce sulle vicende che in questi anni lo hanno ingiustamente coinvolto assolvendolo da ogni accusa”. Lo afferma in una nota il segretario del Partito democratico di Roma, Andrea Casu. (Com)