Israele-Grecia: Covid, in corso negoziati per permettere visite a turisti vaccinati

- Israele e la Grecia stanno tenendo negoziati avanzati per siglare un accordo che permetterebbe ai turisti vaccinati contro il Covid-19 di visitare ciascuno dei due Paesi senza essere costretti ad auto-isolarsi, o a presentare un test diagnostico negativo. Lo riferisce il portale israeliano “Ynet”. I due Paesi sperano di completare l’accordo entro l’arrivo in Israele del primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, previsto per lunedì prossimo, 8 febbraio, in modo che sia possibile annunciarlo la prossima settimana. Israele sta negoziando accordi simili con altri Paesi, fra cui Romania, Serbia, Cipro e Seychelles, mentre anche la Georgia ha manifestato interesse per un’intesa di questo genere. Secondo le autorità israeliane, tuttavia, l’eventuale firma dell’accordo dipenderà anche dai tassi di infezione nei due Paesi, particolarmente in Grecia, che assiste a un aumento dei contagi in una delle sue province. (Res)