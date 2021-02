Germania: "Der Spiegel", difficile attuare le privatizzazioni proposte dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per finanziare le politiche di spesa pubblica espansiva in risposta alla crisi del coronavirus, nel 2021 la Germania potrebbe contrarre un debito di 180 miliardi di euro. Per evitare un aumento delle imposte, il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha quindi proposto la vendita di alcune partecipazioni statali. Tuttavia, come nota il settimanale “Der Spiegel”, le privatizzazioni appaiono difficili da attuare. È, infatti, probabile che molte delle quote detenute dallo Stato nelle imprese siano inalienabili. Alla fine del 2018, erano 104 le aziende tedesche in cui lo Stato aveva investimenti diretti. A queste si affiancavano 500 imprese a partecipazione statale. Molto di questo patrimonio è di difficile cessione. Da un lato, con l'ondata di privatizzazioni che ha interessato il settore pubblico della Germania all'inizio del 21mo secolo, il mercato “ha già conquistato buona parte delle aziende statali”. Dall'altro, per diverse imprese ancora a partecipazione pubblica sarebbe complicato divenire private. (segue) (Geb)