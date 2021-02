Germania: "Der Spiegel", difficile attuare le privatizzazioni proposte dal governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, “la situazione è un po' diversa per le società in cui il governo federale ha un interesse diretto o indiretto”. Si tratta soprattutto di Deutsche Bahn, Deutsche Post e Deutsche Telekom. Oltre a queste società un tempo completamente statali, vi è Commerzbank, in cui il governo federale detiene una quota del 15,6 per cento dopo il salvataggio durante la crisi finanziaria. Tutte queste aziende “valgono miliardi” di euro, evidenzia “Der Spiegel”. Tuttavia, i tentativi di privatizzazione sono già falliti in passato e ora paiono di difficile attuazione. Per esempio, Deutsche Bahn è gravata di debiti e non sarebbe facile trovare degli acquirenti, se non per le sue divisioni più redditizie. Con riguardo a Commerzbnak, la vendita della partecipazione potrebbe comportare per lo Stato perdite notevoli. Al momento dell'acquisto da parte del governo federale, il valore delle azioni dell'istituto di credito era, infatti, notevolmente superiore al loro prezzo odierno. (segue) (Geb)