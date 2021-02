Germania: "Der Spiegel", difficile attuare le privatizzazioni proposte dal governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durate la crisi del coronavirus, il governo federale è entrato anche nell'azienda per le biotecnologie Curevac, al fine di sostenere la produzione del vaccino contro il Covid-19. Ora, cedere la quota sarebbe quantomeno rischioso. Sono, infatti, attesi notevoli ritorni dall'investimento. Inoltre, l'uscita dello Stato da Curevac darebbe “un segnale fatale” e potrebbe avere “serie conseguenze” sulla campagna di vaccinazione contro la Sars-Cov2 in corso in Germania, che già presenta notevoli criticità. Lo Stato potrebbe allora vendere la partecipazione di circa il 20 per cento che ha acquisito nel gruppo Lufthansa, al fine di salvarlo dal fallimento che rischiava a causa della crisi. La cessione comporterebbe, infatti, la perdita dei profitti futuri. (segue) (Geb)