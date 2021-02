Germania: "Der Spiegel", difficile attuare le privatizzazioni proposte dal governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per “Der Spiegel”, questi esempi mostrano che difficilmente ci sarà una completa svendita delle partecipazioni statali. Ciò è “particolarmente vero” perché, “spesso”, l'ingresso dello Stato nelle aziende è stato dettato da “necessità”. Tuttavia, per alcune partecipazioni, le vendite rimangono possibili e “allettanti per la politica”, specie in vista delle elezioni che si terranno in Germania il 26 settembre. Un esempio è Deutsche Post, dove il valore dell'investimento dello Stato ha superato i dieci miliardi di euro. Per motivi analoghi, il governo federale potrebbe cedere la propria quota in Deutsche Telekom. Tuttavia, anche qui sorgono ostacoli, ossia il rischio per lo Stato di perdere il controllo su settori strategici come le poste e le telecomunicazioni. (Geb)