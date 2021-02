Usa: domani voto Camera per rimuovere deputata Greene da commissione Istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà domani, 4 febbraio, una risoluzione per rimuovere la deputata Marjorie Taylor Greene dal suo incarico in commissione Istruzione. Lo ha annunciato il leader della maggioranza democratica alla Camera, Steny Hoyer. Lo riferiscono i media Usa. Greene, repubblicana della Georgia e nota sostenitrice delle teorie cospirazioniste di Qanon, è al centro delle polemiche politiche statunitensi per alcune sue uscite pubbliche giudicate incompatibili con la sua carica istituzionale. Il leader della minoranza repubblicana Kevin McCarthy, si è incontrato con Greene ieri, martedì 2 febbraio, senza rivelare in seguito il contenuto della conversazione. (segue) (Nys)