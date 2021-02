Difesa: Albania, vicecomandante Forze armate Usa in Europa Jarrard in visita a Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecomandante delle Forze armate statunitensi in Europa, generale Joseph Jarrard, ha ringraziato il presidente albanese Ilir Meta, il primo ministro Edi Rama e il ministro della Difesa Niko Peleshi per l'ospitalità ricevuta oggi nel corso del confronto su "come continuare a lavorare insieme per costruire la nostra prontezza e interoperabilità attraverso le prossime esercitazioni militari con i soldati albanesi sul territorio dell'Albania". E' quanto riportato su Twitter dall'ambasciata Usa a Tirana dopo l'incontro tra il generale statunitense Jarrard e i vertici politici albanesi organizzato oggi a Tirana in vista delle esercitazioni militari tra i due Paesi alleati in Albania. Come solido alleato della Nato sin dal 2009, prosegue Jarrard , "l'Albania è un partner strategico nella sicurezza per gli Usa, sia a livello regionale che globale". (Alt)