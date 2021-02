Sicilia: al via piano sostegno a turismo da 75 mln di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entra nel vivo il progetto SeeSicily, il Piano di sostegno al comparto turistico approvato dal governo Musumeci, su proposta dell'assessore al Turismo Manlio Messina, per contrastare gli effetti dell'emergenza da Covid-19. Il dipartimento regionale del Turismo ha pubblicato il decreto per l'affidamento del servizio di comunicazione, con l'obiettivo di promuovere l'immagine della Regione in Italia e all'estero e pubblicizzare gli incentivi previsti per quei visitatori che sceglieranno la Sicilia come meta delle proprie vacanze". L'annuncio in una nota dell'ente: "La Regione ha stanziato 75 milioni di euro del Po Fesr 2014-2020 per l'acquisto di servizi turistici (pernottamenti, visite guidate, ingressi ai musei) che saranno gratuitamente messi a disposizione dei turisti attraverso appositi voucher". (segue) (Ren)