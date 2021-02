Recovery: Sala, bisogna evitare che investimenti siano eccessivamente per lavori al maschile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala mette in guardia sul rischio che gli investimenti del Recovery plan riguardino in modo preponderante solo settori in cui l'occupazione maschile è prevalente. Lo ha detto durante il suo intervento all'inaugurazione del Centro Milano Donna nel Municipio 5. "A nessuno sono sfuggiti i dati usciti in questi giorni sull'occupazione femminile dove quelli persi sono più del 90 per cento occupati da donne, dobbiamo stare attenti ad analizzare come il Recovery plan e gli investimenti che partiranno, lo dico in attesa speriamo di un nuovo governo, premino l'occupazione maschile o femminile, perché il rischio c'è - ha detto Sala - È una riflessione che faccio con tanti colleghi e colleghe in giro per l'Europa. Non è che stiamo passando da una società dei servizi a una che crea soprattutto infrastrutture ma quando si parla di Recovery plan si parla soprattutto di infrastrutture, bisogna stare attenti che non siano eccessivamente lavori al maschile". "Su questa questione mi voglio davvero impegnare e ingaggiare il nostro governo - ha concluso il primo cittadino - perché non dobbiamo leggere dopo che si è perso lavoro femminile ma dobbiamo creare prima i presupposti affinché ci sia più equilibrio da questo punto di vista". (Rem)