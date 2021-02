Russia: ministra Esteri spagnola Gonzalez Laya, la detenzione di Navalnyj è arbitraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda dell'arresto dell'oppositore russo, Aleksej Navalnyj, siamo molto "chiari" e consideriamo la sua detenzione "arbitraria". Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzlalez Laya, nel corso di una conferenza stampa a Bucarest con il suo omologo romeno, Bogdan Aurescu, spiegando che la Corte europea dei diritti umani ha già stabilito che l'illegittimità della detenzione. "Ecco perché abbiamo chiesto alle autorità russe di rilasciare Navalnyj", ha aggiunto la ministra pur non volendo anticipare possibili misure dell'Ue fino alla conclusione della visita in Russia dell'Alto rappresentante per la Politica Estera, Josep Borrell che è prevista per domani. Gonzalez Laya ha evidenziato che i Paesi europei "devono mettere in chiaro che quando i cittadini sono detenuti arbitrariamente, non lo accetteremo" e la Spagna difenderà questo principio "con tutti i mezzi possibili". La ministra ha ammesso che la relazione tra l'Ue e la Russia non "facile" ma si tratta di un "vicino inevitabile", pur essendoci alcune aree dove "si lavora in comune" come il cambiamento climatico e la protezione dell'Artico. (Rob)