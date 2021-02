Usa: dopo Twitter anche TikTok etichetterà i "contenuti non verificati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolare social network TikTok, sviluppato dalla società cinese ByteDance, ha annunciato l'introduzione di etichette posizionate accanto ai contenuti, specialmente video, considerati come contenenti affermazioni infondate. In modo simile ha iniziato a regolarsi anche Twitter, la piattaforma social statunitense fondata da Jack Dorsey, etichettando come "non verificati" alcuni contenuti vagliati da esperti indipendenti di controllo delle informazioni. Le nuove etichette segnaleranno agli utenti i video che, pur esaminati, includono "contenuti non verificati". Se un utente tenta di condividere un video contrassegnato, si aprirà un ulteriore messaggio di avviso in cui si specifica che il video contiene "contenuto non verificato" e che chiederà all'utente se desidera procedere con la condivisione. (Nys)