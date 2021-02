Governo: Conte (Leu), preservare alleanza strategica Pd-M5s-Leu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Preservare l'alleanza strategica tra Pd, 5stelle e Leu che, con equilibrio e responsabilità, ha retto le sorti del Paese durante il secondo governo Conte, affrontando con serietà una fase complessa come la pandemia sanitaria e sociale. Bisogna tenere unito questo assetto politico perché rappresenta un potenziale da non disperdere. Decidiamo insieme l'orizzonte progettuale sia rispetto all'ipotesi del nuovo esecutivo di Mario Draghi, che andrà valutato nel merito per la sua proposta programmatica, sia per affrontare gli appuntamenti elettorali delle amministrative, ormai imminenti, sia, infine, per costruire insieme una proposta nell'eventualità di un voto politico anticipato". Lo ha chiesto Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali.(Ren)