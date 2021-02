Governo: Gallo (M5s), costruire terzo polo senza partecipare a governi tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concordo con Crimi, si deve realizzare il terzo esecutivo politico che può nascere solo se non ci prestiamo a nessun governo tecnico o governissimo". Lo ha dichiarato il deputato M5s Luigi Gallo: ""Nella costruzione del terzo esecutivo politico il M5s deve fare 3 cose: rafforzare l'iniziativa politica del M5s scegliendo temi strategici per la nostra identità con una guida scelta tra le personalità più istituzionali , più in vista e di maggior qualità e spessore del M5s e quelle più riconoscibili dai cittadini, individuare per Conte un ruolo importante dentro o fuori al governo perchè il destino del M5s è ormai legato a stretto giro in un filo rosso indissolubile con Giuseppe Conte, dimostrare al sistema, che punta sulla nostra fragilità che siamo molto più forti. Renzi ha voluto sfasciare l'alleanza strutturale tra Leu, Pd e M5s se ora vogliono costruire l'alternativa con i 2 matteo, banchieri, piano Colao e stravolgendo totalemente l'attuale scenario politico, lo stesso che stava appena iniziando a curare le enormi ferite dell'Italia dei governi del passato". (Ren)