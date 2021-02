Imprese: Assosport, per industria sci a rischio fino al 60 per cento vendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'industria dello sci a rischio fino al 60 per cento delle vendite. Lo rende noto la presidente di Assosport, Anna Ferrino. "In questi mesi difficilissimi gli imprenditori della neve sono stati a più riprese chiamati a dare prova di coraggio e responsabilità: innanzitutto - spiega Ferrino - nei confronti dei propri dipendenti, garantendo loro continuità nei pagamenti degli stipendi, ma anche nei confronti dei clienti, ovvero tutti quei negozi rimasti con montagne di merce invenduta in pancia e alle prese con l'impossibilità di pagarla. Due qualità, coraggio e responsabilità, che auspichiamo caratterizzino il prossimo esecutivo. Non importa di che colore politico sarà, quel che importa è che faccia presto. A chi siederà a Palazzo Chigi chiediamo che intervenga subito per salvare quel che resta di una stagione messa in ginocchio dalla prolungata chiusura degli impianti sciistici: le aziende del comparto stimano un crollo delle vendite tra il 50 e il 60 per cento, con conseguenze drammatiche sugli ordini delle nuove produzioni, su cui pure hanno investito realizzando prodotti eccellenti, che ricadranno pesantemente sulla prossima stagione invernale. Non c'è più tempo da perdere. Da Roma ci dicano una volta per tutte se c'è la volontà di riaprire le piste da sci e si impegnino a ristorare anche le aziende dello sport. Quelle della montagna, ma non solo", conclude la presidente di Assosport. (Com)