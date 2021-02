Governo: Taverna (M5s), grazie a Conte, cittadino tra cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A chi dobbiamo dire grazie se non a lui? Una persona semplice, cittadino tra i cittadini, che qualche anno fa arrivò come uno sconosciuto a guidare il Paese". Lo ha scritto su Facebook la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s). "Come tutte le volte che il Movimento cinque stelle esprime le proprie idee, le proprie proposte, queste vengono criticate, denigrate, rispedite al mittente - ha aggiunto -. Ma poi tutti abbiamo assistito al grande percorso di Giuseppe Conte, ai suoi discorsi densi di umanità e sensibilità, al suo parlare finalmente alle donne e agli uomini di questo Paese, e tutti ci siamo immedesimati, abbiamo sentito un nuovo battito a smuovere le nostre coscienze. Ci ha dimostrato che è possibile affrontare le problematiche della gente comune, di chi ha bisogno, degli ultimi senza dover render conto ai poteri forti".(Rin)