Imprese: Vandelli (Bper), grande fiducia nelle prospettive di crescita del Gruppo

- Si è chiuso un anno molto difficile in cui siamo stati impegnati nel fronteggiare al meglio gli effetti dell’emergenza sanitaria: in una situazione di grande complessità, abbiamo attuato numerose iniziative volte a tutelare la salute dei dipendenti e dei clienti, a promuovere misure di sostegno per famiglie e imprese e a garantire la continuità operativa dei processi aziendali, e non posso nascondere la grande soddisfazione per i risultati raggiunti grazie alla professionalità e allo straordinario impegno di tutto il personale del Gruppo. Così l’amministratore delegato di Bper Banca, Alessandro Vandelli, commentando i risultati consolidati della banca e del Gruppo al 31 dicembre 2020 approvati oggi dal consiglio di amministrazione. “Esprimo grande fiducia nelle prospettive di crescita del Gruppo ed evidenzio, con sempre maggior convinzione, l’importante valenza strategica, sia in termini di quote di mercato e di nuova clientela, che di contributo alla redditività del Gruppo, dell’acquisto del ramo d’azienda da Intesa Sanpaolo, oramai nella fase di completamento”, ha detto, ricordando la proposta di distribuzione di un dividendo di quattro centesimi nel rispetto delle prudenziali linee guida Bce e dichiarandosi convinto “di aver posto le basi per un significativo incremento della remunerazione per i nostri azionisti negli anni futuri”. (Com)