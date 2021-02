Canada: il governo pronto a inserire i Proud Boys nella lista dei gruppi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Canada è pronto a inserire il movimento statunitense di estrema destra Proud Boys nella sua lista delle organizzazioni terroristiche. Lo riferisce il quotidiano "The Star", secondo cui il provvedimento è atteso già per quest'oggi. I Proud Boys sono finiti al centro dell'attenzione internazionale in particolare dopo la loro partecipazione all'assalto dello scorso 6 gennaio al Campidoglio di Washington, dove era in corso la sessione congiunta per la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali statunitensi. Secondo diverse fonti stampa, membri di spicco del gruppo erano nella folla dei sostenitori dell'ex presidente Donald Trump, che in passato si è rifiutato di condannare apertamente il movimento. Secondo le fonti di "The Star", l'intelligence canadese ha messo nel mirino da mesi il gruppo, identificato come "suprematista" e "neo-nazista". (Nys)