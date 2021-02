Milano: inaugurato Centro Milano Donna nel Municipio 5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva nel Municipio 5 un nuovo Centro Milano Donna. Ha aperto oggi in via Savoia, alla presenza - virtuale - del sindaco Giuseppe Sala e di Daria Colombo, delegata del sindaco alle Pari opportunità di genere, lo spazio dedicato alle donne e alle famiglie del Comune di Milano. All'inaugurazione hanno partecipato anche Sandro Bramati, presidente del Municipio 5, Stefania Bartoccetti di Telefono Donna e la musicista Ilaria Biagini. "Questo nuovo traguardo mi rende particolarmente felice – ha detto Daria Colombo, alla cui iniziativa si deve la nascita del progetto –, non solo perché un nuovo centro si aggiunge alla rete dei quattro già attivi in città, ma anche e soprattutto perché, in un momento così difficile per le famiglie e per le donne in particolare, sarà un punto di riferimento concreto. Il Centro è stato affidato tramite bando dal Municipio 5 a Telefono Donna e sono certa che saprà contribuire a migliorare l'inclusione delle donne, il loro senso di autoefficacia, la loro partecipazione attiva alla vita della città. Siamo convinti che la creazione dei Centri Milano Donna, con i loro servizi anche per i bambini, gli adolescenti, gli anziani, oltre a essere utile per le donne offra indirettamente un aiuto alle famiglie e quindi alla società". Il primo Centro Milano Donna ha aperto i battenti a maggio 2018 al Gallaratese, in via degli Appennini, seguìto, a fine novembre dello stesso anno, dallo spazio di viale Faenza, alla Barona. Nel novembre del 2019 è stato inaugurato il Centro del Municipio 2, ubicato in via Sant'Uguzzone, e a luglio 2020 quello in via Narni, nel cuore del quartiere Crescenzago-Rizzoli. In questi anni si sono rivolti alle quattro strutture oltre 660 donne. (segue) (Com)