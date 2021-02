Milano: inaugurato Centro Milano Donna nel Municipio 5 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, sono circa 80 (con percorsi già conclusi o in corso) le donne che, intercettate attraverso i servizi offerti dai centri, hanno poi rivelato di essere vittime di violenza (dai maltrattamenti fisici alla violenza economica): grazie agli sportelli antiviolenza e di counseling è stato possibile aiutarle e indirizzarle verso strutture specializzate. Oltre 150 quelle che hanno usufruito dei servizi di orientamento al lavoro, corsi di italiano per straniere, educazione finanziaria e informatica. Tantissime quelle che hanno scelto gruppi per arricchire il proprio tempo libero con corsi teatrali, di scrittura, di lavoro a maglia, cineforum etc. Sostenere le donne vuol dire anche offrire servizi rivolti ai loro bambini. Ecco allora il doposcuola, i laboratori per i più piccoli e la summer school che hanno permesso di seguire più di 130 bambini e che, durante i mesi dell'emergenza pandemica, hanno rappresentato un presidio fondamentale per le famiglie. Infatti, grazie alla collaborazione con l'azienda Recordati, i Centri Milano Donna hanno anche potuto distribuire 250 computer rigenerati e perfettamente funzionanti ad altrettanti bambini che ne avevano bisogno. Dopo lo spazio di via Savoia, toccherà al Municipio 9; aprirà infatti in via Cirié, quartiere Niguarda, il prossimo Centro Milano Donna. (Com)