Milano: Sala, possiamo confermare obiettivo di un Centro Milano Donna in ogni municipio entro fine mandato

- In merito ai Centri Milano Donna "stiamo procedendo, abbiamo aperto nel Municipio 2, 3, 6 e 8, oggi siamo a questa inaugurazione, i bandi del 9 e del 4 sono partiti o partono in questi giorni, quindi noi credo che possiamo confermare l'obiettivo di averne uno per ogni municipio entro la fine del mandato". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il suo intervento all'inaugurazione del Centro Milano Donna nel Municipio 5. "Le ragioni per cui noi abbiamo creduto nel Centri Milano Donne è stato confermato da questi anni di storia, perché sono diventati motori di un nuovo welfare, creatori di rete - ha aggiunto Sala - con questa pandemia ho visto un'attività di sostegno della comunità ancora più decisa ma anche il 'cavar fuori' delle idee, magari non sono niente 600 pc recuperati però sono 600 famiglie che possono dire 'grazie' a un pc per far studiare i figli". "Non parto mai dal presupposto che da Palazzo Marino risolviamo tutto, ma la politica può e deve fare molto e avere un mondo interno che prima ti pungola poi ti dà un suggerimento e poi si fa carico di un problema è importante ed è anche molto la cifra milanese - ha concluso Sala - Il target che dò è garantire che si arrivi a fine mandato con un Centro Milano Donna per municipio, fare un bilancio di questi cinque anni, essere contenti di ciò che è stato fatto ma essere ambiziosi sul ruolo di questi centri per i futuri cinque anni, a prescindere da chi vincerà" le elezioni. (Rem)