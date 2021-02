Germania: ministero Difesa vuole far avanzare progetti in vista delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle elezioni che si terranno in Germania il 26 settembre, il ministero della Difesa tedesco intende far avanzare numerosi progetti di riarmo e modernizzazione delle Forze armate (Bundeswehr) per cui è richiesta l'approvazione della commissione Bilancio del Bundestag. A tal fine, la titolare del dicastero Annegret Kramp-Karrenbauer ha preparato per l'organo del parlamento federale un elenco con 51 iniziative, rientranti nella categoria nota come “progetti da 25 milioni di euro”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'attuazione di commesse di valore equivalente o superiore necessita dell'approvazione preventiva della commissione Bilancio del Bundestag. I 51 progetti presentati da Kramp-Karrenbauer includono la selezione del fucile d'assalto che sostituirà il G36, prodotto dalla fabbrica di armi Heckler&Koch (H&K) e in dotazione alla Bundeswehr dal 1997. Vi sono poi programmi di addestramento, l'ammodernamento di grandi sistemi e l'approvvigionamento di attrezzature da ricognizione per la Bundeswehr Un secondo elenco comprende progetti il ​​cui finanziamento è attualmente “non garantito”. Si tratta di 15 iniziative, tra cui la scelta degli aerei che sostituiranno i cacciabombardieri Tornado, in servizio nella Luftwaffe dal 1979 e prodotti dall'allora consorzio Panavia. Nella lista è, infine, compreso l'avvicendamento degli elicotteri da trasporto CH-53, in dotazione ala Bundeswehr dal 1972 e prodotti dall'allora azienda aeronautica statunitense Sikorsky. Tutti i progetti dovrebbero essere presentati alla commissione Bilancio del Bundestag “nella prima metà dell'anno”. (Geb)