Governo: Benifei, Pd sia determinante per linea progressista in governo Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico (Pd) deve essere determinante nella costruzione di una linea politica progressista, anche con un governo guidato dall'ex presidente della Banca centrale europea (Bce), Mario Draghi. Lo ha dichiarato il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei. "In questo momento così complicato, dobbiamo far sì che il Partito democratico sia determinante nella costruzione di una linea politica progressista, anche con un governo Draghi dalle caratteristiche tutte da definire", ha affermato. "Le parole di oggi del segretario Nicola Zingaretti danno la giusta direzione di marcia. Dopo settimane di attesa di smottamenti politici che non ci sono stati ed errori anche nostri di cui bisognerà discutere più a fondo, oggi è il momento di prendere un'iniziativa politica più decisa", ha aggiunto. (segue) (Beb)