Governo: Benifei, Pd sia determinante per linea progressista in governo Draghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo, infatti, che il sostegno a questo tentativo voluto dal presidente della Repubblica debba essere legato ad alcune priorità per noi irrinunciabili: ad esempio, la proroga del blocco dei licenziamenti e una contestuale riforma degli ammortizzatori sociali, l'approvazione della legge Zan contro l'omofobia, la riforma fiscale per rendere il nostro sistema più progressivo e più favorevole alle esigenze delle nuove generazioni, un Recovery Plan nazionale per progetti di sostenibilità ambientale e di sviluppo digitale che siano davvero all'insegna dell'inclusione", ha spiegato Benifei. "Per ottenere questi risultati, le forze politiche che hanno sostenuto il governo Conte bis devono lavorare in sinergia in queste ore. La decisione di Zingaretti di proporre subito un incontro tra Pd, Leu e M5s va proprio in questa direzione e merita di essere sostenuta senza incertezze", ha concluso. (Beb)